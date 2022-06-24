Mark Zuckerberg, Metaverse’e 1 milyar insanın gelmesini bekliyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sanal gerçeklik dünyası Metaverse'e bir milyar insanın katılması ve kullanıcıların kendilerini ifade edebilmeleri için gerçek olmayan ürünlerden oluşan bir dijital ekonomi yaratma konusundaki isteklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Facebook’un da kurucusu olan ünlü milyarder Mark Zuckerberg, fütüristik dünyanın yeni dengelerini CNBC’den Jim Cramer’a anlattı.

38 yaşındaki Zuckerberg, “On yılın sonunda, temelde, Metaverse’te her biri yüzlerce dolar ticaret yapan, dijital ürünler, dijital içerik ve kendilerini ifade etmek için farklı şeyler satın alan yaklaşık bir milyar insana ulaşmayı umuyoruz.”

“İster avatarları için kıyafetler ister sanal evleri için farklı dijital ürünler isterse sanal konferans odalarını süsleyecek şeyler olsun… Hepsi yardımcı programlar aracılığıyla sanal ve artırılmış gerçeklikteki Metaverse evreninde daha üretken olabilmek için” dedi.

“ÖNÜMÜZDE YEPYENİ BİR EKONOMİ VAR”

ABD ekonomisinin bir enflasyon dönemiyle karşı karşıya olduğu ve Amerikalıların benzin için galon başına 5 dolardan fazla ödediği bir zamanda, Zuckerberg “yaratıcı ekonomi” dediği şeye öncülük etmek istiyor…

“Bunun etrafında büyük bir ekonomi olacağını düşünüyorum. Harvard Üniversitesi’nden ayrılan içerik oluşturucular için çok fazla fırsat yaratacak. Bugün yapmak zorunda olduklarını hissettikleri şeyler yerine, işlerinde mutlu olan, yaratıcı işler yapabilen milyonlarca insanın dahil olacağı bir dünya için gerçekten heyecanlıyım.”

Zuckerberg’in bir zamanlar “mobil internetin halefi” olarak tanımladığı “Metaverse”, aynı fiziksel alanda olmayan diğer insanlarla oyun oynayabileceğiniz, çalışabileceğiniz ve iletişim kurabileceğiniz bir dizi sanal alandan oluşuyor.