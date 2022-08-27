Mark Zuckerberg veri gizliliği skandalı hakkında ifade vermekten kurtuldu

Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg, Cambridge Analytica skandalıyla ilgili bir davaya yanıt olarak saatlerce ifade vermeyi bekliyordu; ancak şirket davacılarla bir uzlaşma anlaşması yapınca buna gerek kalmadı.

Sozcu.com.tr

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Meta ile birlikte Mark Zuckerberg uzun süredir veri skandallarıyla sık sık gündeme geliyordu. Özellikle de Amerika başkanlık seçimleri sırasında gerçekleşen ve seçim sonuçlarını da etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica skandalıyla Zuckerberg, eleştiri oklarının hedefindeydi.

Reuters’ın haberine göre; şirket ve davacı taraflar prensipte bir anlaşmaya vardılar ve yazılı anlaşmalarını sonuçlandırmak için 60 günlük bir erteleme talep ettiler.

Eğer anlaşma gerçekleşmeseydi Mark Zuckerberg ve Sheryl Sandberg ifade vermek zorunda kalacaktı. Şimdi, Zuckerberg, 2016 seçimleri sırasında şirketinde olanların ayrıntıları hakkında muhalif avukatların önünde yemin etmek zorunda kalmayacak.

Davada, Facebook’un kullanıcı verilerini yasa dışı olarak üçüncü taraflarla paylaştığı ve şirketin bu verileri kötü amaçlı kullanmaması için yeterince korumadığı iddia ediliyordu. Zuckerberg, 2018’de Kongre’den gelen sorularla karşı karşıya kalmıştı.

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