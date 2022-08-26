Facebook’un sahibi Zuckerberg’den iş hayatıyla ilgili samimi itiraf: “Her gün karnınıza yumruk yer gibi…”

Mark Zuckerberg, Spotify'ın en çok dinlenen podcast'lerinden birine sahip olan Joe Rogan'ın sorularını yanıtladı. Zuckerberg, Meta CEO'su olsa bile bir iş gününden neden nefret ettiğini anlatıyor.

Sozcu.com.tr

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Kurduğu şirketi her geçen gün daha da büyüterek tüm dünyanın odağı haline gelen Mark Zuckerberg, iş hayatıyla ilgili konuştu. Spotify podcast’i The Joe Rogan Experience’a katılan Zuckerberg, yeni bir güne başlamanın zorluğundan ve nasıl konsantrasyonunu sağladığından bahsediyor.

Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin insanlarından biri ve Meta’nın CEO’su olabilir, ancak bir iş gününün başlangıcından o da herkes gibi pek mutlu değil. Zuckerberg, sıradan bir iş gününü “Neredeyse her gün uyanıp karnınıza yumruk yemiş gibisiniz” diye tanımlıyor.

“MİLYONLARCA MESAJ ALIYORUM”

Meta CEO’su, şirketinin 2004’te kurulan bir startup’tan 454 milyar dolarlık bir teknoloji devine dönüştüğü için iş hayatının bazı yönlerden daha stresli hale geldiğini söylüyor: “Sabah uyanıyorsun, telefonuna bakıyorsun ve milyonlarca mesaj alıyorsun. Genellikle bu mesajlar iyi değil. İnsanlar bana şahsen söylemek için iyi şeyleri saklıyorlar. ”

İŞ STRESİYLE BAŞ ETMEK İÇİN BUNU YAPIYOR

Zuckerberg, tüm bilgileri aldığını ve ardından kendini sıfırlamak için bir veya iki saat boyunca fiziksel bir şey yaptığını anlatıyor. Koşarken düşünmekten kaçınmanın onun için zor olduğunu söyleyen Zuckerberg, tam konsantrasyon gerektiren fiziksel bir şey yapmaya çalıştığını belirtiyor.

Meta CEO’su, Rogan’a ‘jiu jitsu’yu sevdiğini söylüyor. Brezilya dövüş sanatı olan jiu jitsu için “Yaptıklarım açısından enerji seviyemi ve odağımı korumak benim için gerçekten önemli. Bir veya iki saat çalıştıktan sonra o gün için işteki her türlü sorunu çözmeye hazırım” diyor.

Rogan ve Zuckerberg, sosyal medya kullanımındaki dengeyi de tartıştı. Zuckerberg, iki büyük sosyal medya platformunun başkanı olarak bile bunu anladığını söylerken ana rakiplerinden birinin kişisel stresine katkıda bulunduğunu da belirtiyor: “Üzülmeden Twitter’da çok fazla zaman geçirmenin zor olduğunu düşünüyorum.”

Zuckerberg, Meta çatısı altında bulunan Instagram’ın görüntülere ağırlık verdiği için sözcüklerden daha az keskin olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

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