Mark Zuckerberg, Metaverse’den istediğini alamadı

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in milyon dolarlık Metaverse çalışmalarında ortaya konan belgeler, şirketin hedeflerine ulaşmak için henüz mücadele ettiğini ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Wall Street Journal’dan yayınlanan yeni bir rapor, Meta’nın Metaverse’ünün 300.000’den fazla kullanıcı ile yıl sonu hedefine ulaşamadığını ortaya koydu.

Dahili belgelere dayanan rapor, kullanıcıların birçok alanı boş bulduğunu tespit etti ve avatarların gerçekçi olmadığını söyledi.

Bazı kadın kullanıcılar, platformdaki cinsel içerikli saldırgan davranışlardan şikayet ederken bir Metaverse yöneticisi de, yeterli sayıda çalışanın hizmeti kullanmadığından şikayet etti.

META ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Wall Street Journal tarafından yayınlanan belgelere göre Meta, 2022’nin sonuna kadar sanal gerçeklik platformu Horizon Worlds’ün 500.000 kullanıcısına ulaşmayı planladı. Ancak yıl sonuna yaklaşılmasına rağmen henüz hedeflere ulaşılamadı.

Belgeler ayrıca, kullanıcıların çoğunun sisteme bir kez girdikten sonra tekrar gelmediğini ortaya koyarken ayakları olmadan etrafta ürkütücü bir şekilde yüzen avatarlar yüzünden de birçok şikayet geldiği biliniyor.

Meta’nın Salı günü düzenlediği yıllık Connect konferansında Zuckerberg, avatarların yakında bacaklara kavuşacağını söyledi ve kendi sanal avatarını gösterdi.

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