Mars’ta bulunan dev kanyon fotoğrafları şaşkınlık yarattı

Avrupa Uzay Ajansı tarafından çekilen çarpıcı fotoğraflarda, ABD'deki Büyük Kanyon'dan 20 kat geniş ve beş kat daha derin olan Mars'ın Valles Marineris kanyonu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Devasa Valles Marineris kanyonu, Avrupa Uzay Ajansı’nın Mars Express’i tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntülerde ortaya çıktı.



Daily Mail’de yer alan habere göre, 2,485 mil uzunluğunda, 124 mil genişliğinde ve 4 milden daha derin olan Kızıl Gezegen’in kanyonu, kıyaslandığında Amerika’nın cılız görünmesini sağlıyor.

Valles Marineris, Norveç’in kuzey ucundan Sicilya’nın güney ucuna kadar olan mesafe kadar alan kaplıyor.

Görüntü, Mars’ın bu bölgesine bakıldığında insan gözünün görebileceğini gösteriyor.



Uzay ajansı bunun, bir zamanlar uçurumu dolduran sıvının buharlaşmasıyla oluşan tümsekler olduğunu öne sürdüğünü söylüyor. Ancak bu nokta henüz bilim insanları tarafından tartışılıyor.

ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Ajansın Mars Ekspresi, Mars’ın yüzeyinin görüntülenmesi, minerallerinin haritalanması, atmosferinin bileşiminin ve dolaşımının belirlenmesi ve kabuğunun altını araştırma dahil olmak üzere çok çeşitli bilimsel deneyler yapmak için 2003’ten beri Kızıl Gezegen’in yörüngesinde dolaşıyor.

NASA’nın Mars Azim Gezgini de, neredeyse bir buçuk yıldır Kızıl Gezegen’i araştırıyor. Amerikan uzay ajansı, 2030’lu yıllardan itibaren insanları Mars’a göndermek istiyor.

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