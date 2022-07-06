Meta, 350 binden fazla Instagram profilini klonlayan Türk’e dava açtı

Bünyesinde Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı bulunduran Meta, 350 binden fazla Instagram profilini klonlayan bir Türk'e ve Çinli teknoloji şirketine iki ayrı dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda kullanıcılarının veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle sık sık sert eleştirilerin hedefinde olan Meta, bu defa platformlarından veri klonlayan bir şirket ve bir şahsa davalar açarak dikkat çekiyor.

Meta, bir süredir kullanıcıların verilerini toplayan üçüncü taraf şirketlere savaş açmıştı. Son olarak Zuckerberg’in şirketi; Octopus adlı bir şirkete ve Ekrem Ateş adlı bir kişiye ayrı federal davalar açtı.

Octopus isimli Çinli teknoloji firması, bireylere ve şirketlere veri toplama hizmetleri sunarken, insanların kendi veri toplama kampanyalarını yürütmek için kullanabilecekleri yazılımlar da satıyor.

TÜM VERİLERİ ALIYOR

Meta da bu şirketin kullanıcılarının hesaplarına dair tüm verileri ve hatta kimlik doğrulama verilerini dahi kopyaladığını ileri sürüyor. Ayrıca şirketin kullandığı yazılım daha sonra belirli bir Octopus müşterisine bağlı her Facebook ve Instagram kullanıcısı hakkında telefon numaraları, doğum tarihleri ve diğer kişisel bilgileri de alabilir.

Meta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Octopus gibi şirketler, kimi hedeflediklerine ve hangi amaçla bu verileri kazıdıklarına bakılmaksızın veri sunan endüstrinin bir parçası. Bu endüstri, verilerin klonlanmasını ve başka platformlarda kullanılmasını, verilere hiçbir şekilde sahip olmayacak bireyler ve şirketler için kullanılabilir hale getirilmesini sağlıyor” dedi.

META’YI KIZDIRAN TÜRK

Meta’nın dava açtığı bir diğer isim ise Ekrem Ateş. Meta, 350 binden fazla Instagram kullanıcısı hakkında bilgi toplamak için otomatik Instagram hesaplarını kullandığını ve daha sonra bu verileri, bu kişilerin izinleri olmadan görüntülenebilen bir dizi klon sitede yayınladığını söyledi.

Meta, 2021’in başından bu yana Ateş’e karşı icra işlemi gerçekleştirdiğini de belirtti.

Meta, ilk defa kullanıcı verilerini klonlayan sitelere ve şahıslara dava açmıyor. Teknoloji sitesi Engadget’ın haberine göre; şirket 2020’de de 100 binden fazla Instagram profilini klonlayan yine bir Türk vatandaşına dava açmıştı.

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