Meta, Apple Watch’a rakip olacak saatini geliştirmeyi durdurdu

Facebook'un ana şirketi Meta, bir süredir üzerinde çalıştığı ve Apple Watch'a rakip olması beklenen saat için çalışmalarını durdurdu. Şirket, bunun yerine bilek için başka cihazlar üzerinde çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

İki yıldır geliştirilmekte olan cihaz, aktivite takibi, müzik çalma ve mesajlaşma gibi diğer akıllı saatlerle ortak olan birçok özelliği içerecek şekilde tasarlanmış olsa da cihazın bir prototipinin sızan görüntülerine göre, çift kameraya sahip olarak Apple Watch gibi pazar liderlerinden önemli bir farkla ayrılıyordu.

Geliştirilen cihazda yerleşik bir App Store yoktu ve kullanıcılar bunun yerine uygulamaları ve özellikleri Facebook hesaplarından yöneteceklerdi.

Bloomberg tarafından görülen prototipe ait görüntülere ve videoya göre, bir kamera ekranın altına yerleştirilmiş ve bir diğeri de kullanıcının bileğine karşı arka tarafa oturtulmuştu. İkinci kamera, kullanıcıların hızlı bir şekilde fotoğraf çekmek için saat kadranını kayışından çıkarabilecekleri şekilde tasarlanmıştı.

Meta yöneticileri, insanların diğer kullanıcılarla dijital avatarlar olarak etkileşime gireceği, metaverse adı verilen vizyonunun bir parçası olarak akıllı saatlerin potansiyelini tartışarak cihazı geliştiriyordu. Bilek cihazlarındaki sensörler, insanların avatarlarını kontrol etmelerine veya örneğin bir çift artırılmış gerçeklik gözlüğü aracılığıyla gözlemledikleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmak için kullanılabilecekti.

Ancak Bloomberg’e konuşan kaynağa göre; kameranın varlığı bilekten gelen sinir sinyallerini dijital komutlara çevirirken sorunlara neden oldu.

Çift kameralı cihazın geliştirilmesi durduruldu. Nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmasa da Meta’nın hâlâ bileğe takılan birden fazla cihaz üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

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