Meta, Facebook ve Instagram için daha fazla ücretli özellik planlıyor

Geçen hafta çalışanlarla paylaşılan nota göre Meta; Facebook, Instagram ve WhatsApp için olası ücretli özellikler belirlemek ve oluşturmak için yeni bir ekip görevlendirecek.

Sozcu.com.tr

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Meta, ücretli özellikler sunmak için çalışmalara başladı. Instagram, Facebook ve WhatsApp’ı çatısı altında bulunduran şirket, yeni bir bölüm kuruyor.

New Monetization Experiences adlı grup, daha önce Meta’nın araştırma başkanı olarak görev alan Pratiti Raychoudhury tarafından yönetilecek.

Meta’dan John Hegeman, The Verge’e verdiği röportajda, şirketin reklam işini büyütmeye kararlı olduğunu söyledi: “İnsanların ödemeye istekli olacağı ve ödemekten heyecan duyacağı yeni tür ürünler, özellikler ve deneyimler oluşturmak için fırsatlar gördüğümüzü düşünüyorum.” dedi. Hegeman, düşünülmekte olan ücretli özellikler hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi reddetti.

Meta’nın geliri neredeyse tamamen reklamlardan geliyor ve uygulamalarında zaten birkaç ücretli özellik de var.

RAKİP UYGULAMALARI ÖRNEK ALIYOR

Facebook grup yöneticileri, özel içeriğe erişim için ücret alabilir ve içerik oluşturuculara göndermek için sanal “yıldızlar” satın alınabilir. WhatsApp, belirli işletmelerden müşterilerine mesaj gönderebilmeleri için ücret alıyor ve Instagram kısa süre önce içerik oluşturucuların özel içeriğe erişim için bir abonelik ücreti almaya başlayabileceğini duyurdu.

Hegeman, “Sektörde neler olup bittiğine açıkça dikkat ediyoruz” dedi. “Ve bence bu alanda ilginç şeyler yapmış çok sayıda şirket var, umarım zamanla onlardan bir şeyler öğrenip taklit edebiliriz.”

Meta, daha fazla ücretli özelliklere yönelme konusunda yalnız değil. Hatta Hegeman, “Sektörde neler olup bittiğine açıkça dikkat ediyoruz. Ve bence bu alanda ilginç şeyler yapmış çok sayıda şirket var, umarım zamanla onlardan bir şeyler öğrenip taklit edebiliriz” diyerek diğer şirketleri örnek aldıklarını söyledi. Örneğin; TikTok bu yılın başlarında içerik oluşturucular için ücretli abonelikleri test etmeye başladı. Hem Telegram hem de Snapchat, ek özelliklerin kilidini açan ücretli katmanlar ekledi.

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