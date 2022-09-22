Meta maliyetleri düşürmek için harekete geçti

Facebook, WhatsApp, Instagram'ı çatısı altında bulunduran Meta, maliyetleri düşürmek için işten çıkarmaya ve ekiplerini yeniden düzenlemeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde servetinde hatırı sayılır bir düşüş yaşadığı ve dünyanın en zenginleri listesinde 20. sıraya kadar gerilediği belirtilen Mark Zuckerberg; bu defa şirketi Meta’nın, yaşadığı ekonomik sorunlarla uğraşıyor.

Wall Street Journal’ın haberine göre; Zuckerberg, şirketin “ciddi zamanlar” ile karşı karşıya olduğu konusunda çalışanları uyardı. Şimdi Meta, maliyetleri düşürmek için işten çıkarmaya ve ekipleri yeniden düzenlemeye başladı. Şirket, bu adımları işten çıkarma olarak adlandırmak istemese de bazı çalışanlarla yollarını ayırdığı belirtiliyor.

Henüz yaşanan mali krizden, şimdiye kadar kaç Meta çalışanının etkilendiği belli değil. Bu arada Meta, çalışanların şirket içinde yeni işlere başvurmalarına izin veriyor, ancak çalışanların bunu yapmak için 30 günleri var.

Meta, bir süredir, Mark Zuckerberg’in “ekonomik gerileme” olarak nitelediği gelir daralmasıyla mücadele ederken personel azaltacağının ve projeleri durduracağının sinyallerini veriyordu.

Zuckerberg, şirketin en son kazanç raporları açıklandığında Meta’nın işe alımları yavaşlatacağı ve daha ​​az kaynakla daha fazlasını yapması gerektiği konusunda uyarılarda da bulunmuştu. Hatta yöneticilerden işten çıkarmalar için düşük performans gösteren çalışanları belirlemelerini de istemişti.

Şirket ayrıca 2021’de 10 milyar dolar kaybeden Reality Labs bölümünün bazı projelerini de iptal etti.

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