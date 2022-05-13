Meta’da ekonomik kriz: Harcamaları azaltıyor, projeleri erteliyor

Reuters'ın haberine göre, Meta'nın donanım bölümü Reality Labs, personel kesintileri için hazırlanıyor. Şirketin, ayrıca bazı projeleri karşılayamayacağı için erteleme ya da iptal kararları aldığı da bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Bir Meta sözcüsü Reuters’a, Meta’nın baş teknoloji sorumlusu Andrew Bosworth’un personele bölümün bazı projeleri karşılayamayacağını söylediğini doğruladı.

Reality Labs, Meta’nın bir metaverse şirketi olma tutkusunun merkezinde yer alıyor. Meta’ya 2022’nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolara ve 2021’in son çeyreğinde 3,3 milyar dolara mal oldu. Zuckerberg, yatırımcılara nisan ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde şirketin bazı yatırımlarının hızını yavaşlatacağını söyledi.

Şimdiye kadar şirket, Reality Labs’ın “Project Cambria” adlı üst düzey bir VR kulaklığı ve “Project Nazare” adlı bir çift AR gözlüğü üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Meta sadece Reality Labs’ta maliyetleri düşürmeye çalışmıyor. Mayıs ayı başlarında Facebook’ta işe alımların dondurulacağı da duyurulmuş ve hatta bu durum çalışanlar arasında işten çıkarılma endişesine neden olmuştu.

Bir Meta sözcüsü ise Reuters’e verdiği demeçte, işten çıkarmaların Reality Labs için maliyet düşürme planlarının bir parçası olmadığını söyledi.

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