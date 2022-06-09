Meta’da kriz: Bir yönetici istifası daha

Meta'da üst düzey yönetici kadrosunda değişiklikler devam ediyor. COO Sheryl Sandberg'in ve AI'nin başkanı Jerome Pesenti'nin yakın zamanda duyurulan ayrılışının ardından bir istifa daha geldi.

Sozcu.com.tr

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Meta, veri merkezlerinden ve çekirdek altyapısından sorumlu en iyi mühendislik lideri David Mortenson görevinden ayrılıyor. Mortenson’dan sonra, şu anki mühendislik başkan yardımcısı olan Santosh Janardhan bu ayın sonlarında rolü üstlenecek.

Meta’nın sözcüsü Jon Carvill de değişikliği doğruladı.

Mortenson, tüm Meta hizmetlerinin üzerinde çalıştığı donanım, ağ, yazılım ve veri merkezlerini geliştirmek ve işletmekten sorumlu ekipleri denetliyordu. Aynı zamanda 11 yıldır Meta’da çeşitli mühendislik liderlik görevlerinde bulundu. Mortenson, görevi bıraktığını ancak Meta’dan şimdilik ayrılmayacağını söylüyor.

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