Meta’dan arama yapmayı kolaylaştıracak yeni özellik

Meta, mesajlaşma uygulamasında yapılan aramaların 2020'den bu yana yüzde 40 arttığını söyleyerek uygulamanın tasarımında değişiklik yapacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Meta’nın Messenger uygulamasında, ücretsiz sesli ve görüntülü aramalar yapmak son zamanlarda popüler hale gelirken şirket de tasarımda değişiklikler yaparak arama butonuna ulaşımı kolaylaştırmaya çalışıyor.

Meta, uygulamanın altındaki işlev çubuğuna sesli ve görüntülü aramalar için özel bir sekme ekliyor. Yeni sekme, “Sohbetler”, “Hikayeler” ve “Kişiler”in yanında görünecek ve hem sesli hem de görüntülü aramalar için ayrı düğmelerle birlikte kullanıcının kişiler listesini açacak.

Meta, bu değişiklikle beraber Messenger’ı daha çok WhatsApp tarzında bir mesajlaşma ve arama uygulaması gibi gösterecek. Değişiklikten önce, kullanıcıların birini aramak için ayrı bir sohbet dizisi açması gerekiyordu. Yeni özellik, kullanıcıların arkadaşlarını doğrudan aramasına olanak tanıyor.

Meta’ya göre, Messenger’da sesli ve görüntülü arama, 2020’nin başından bu yana yüzde 40 arttı. Şirket, bu yılın başlarında şifreli mesajlaşmaya yönelik özellikleri genişletti.

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