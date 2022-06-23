Microsoft, duygu okuyan yapay zekâ yazılımını geliştirmeyi durduruyor

Microsoft, tartışma yaratan duygu okuma yazılımlarının geliştirilmesini ve dağıtımını durduracağını duyurdu. Şirket ayrıca kendi yüz tanıma platformunu da büyük ölçüde kısıtlayacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ konusundaki ilerlemeler tartışmaları da beraberinde getirirken Microsoft’tan bir geri adım geldi. Şirket, duyguları tanıyan yazılımından uzaklaşarak, gizliliğe öncelik veriyor.

Microsoft’un yüz tanıma yetenekleri sağlamak için oluşturduğu yapay zekâ sistemi Azure Face, özellikle sağlık ve araştırma alanlarında özel işletmeler tarafından kullanılırken, bazı yerel devlet kurumları da bunu insanları izlemek için kullanıyor.

Microsoft’un AI Baş Sorumlusu Natasha Crampton bir şirket blog yazısında, “Şirket içindeki ve dışındaki uzmanlar, duyguların tanımı konusunda bilimsel fikir birliğinin olmadığını ve bu tür yeteneklerle ilgili artan gizlilik endişelerini vurguladılar.”

MICROSOFT DA GOOGLE VE META’YA KATILDI

Microsoft ve diğer teknoloji şirketleri, yüz tanıma yazılımı ile birlikte birkaç yıldır teknoloji üzerinde çalışıyor. Duygu tanıma teknolojisinin sona ermesiyle birlikte Microsoft, yüz tanıma yazılımına erişimi kısıtlama konusunda Google ve diğer şirketlere katılacak.

Google, teknolojiyle ilgili daha güvenli politikalara duyulan ihtiyacı gerekçe göstererek 2018’de yüz tanıma ürünlerinin satışını durdurmuştu. IBM de Minneapolis’te George Floyd’un öldürülmesinin ardından 2020’de devlet ve polis kurumlarına yüz tanıma teknolojisi sağlamayı durdurdu. Meta ise 2021’de yüz tanıma programını kapattı ve Facebook’a yüklenen fotoğraflardaki kişileri tanımlamayı bıraktı.

Duygu tanıma yazılımı, gelişmiş yapay zekâ kullanır. Bir deneğin yüz ifadelerini, gözbebeklerinin boyutunu, ağızlarının şeklini ve diğer görsel ipuçlarını, bilinen farklı duygulara sahip binlerce insanın fotoğrafını içeren bir veri tabanıyla karşılaştırır.

Microsoft müşterilerinin Azure Face için bir yılları daha olacak ardından erişimi kaybedecekler.