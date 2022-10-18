Microsoft, yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, bu hafta çeşitli birimlerinden yaklaşık bin kişiyi işten çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Microsoft, temmuz ayında az sayıda pozisyonu kaldırdığını ve çalışan sayısının yakında artırılacağını açıklamıştı. Ancak şirket, bin kişinin görevine son vererek işten çıkarma yoluna giden teknoloji şirketleri arasına katıldı.

Reuters’ın haberine göre; işten çıkarmalar, 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 221 bin çalışana sahip olan Microsoft’un iş gücünün yüzde birinden daha azını etkiledi.

Son aylarda Apple, Snap ve Facebook ile Instagram’ın ana şirketi Meta’da da işten çıkarma ve küçülme kararları alındığı basına yansımıştı.

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