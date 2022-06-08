Microsoft’un üst düzey yöneticisi için cinsel taciz iddiası: İstifa etti

Microsoft yine cinsel taciz iddialarıyla sarsıldı. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Alex Kipman, görevi kötüye kullanma iddialarının ardından görevden alındı. Kipman'ın iddialar sonrası istifa ettiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Microsoft’un HoloLens artırılmış gerçeklik başlığını ve Xbox için Kinect hareket kontrol cihazını geliştiren ve Microsoft’un en iyi teknik yöneticilerinden biri olan Alex Kipman’ın sözlü taciz ve cinsel taciz iddialarının ardından istifa ettiği bildirildi.

Microsoft konuyla ilgili bir açıklama yapmasa da Microsoft yöneticilerinden Scott Guthrie yaşananları onayladı: “Karşılıklı olarak, onun şirketten ayrılması ve diğer fırsatları takip etmesi için doğru zaman olduğuna karar verdik.”

Guthire iddialar hakkında hiçbir şey söylemedi ancak Kipman’ın geçişe yardımcı olmak için iki ay daha kalacağını belirtti.

ÇALIŞANLAR RAHATSIZ

Insider’a konuşan kaynaklara göre, 25’ten fazla Microsoft çalışanı, Kipman’ın istenmeyen dokunmalarla kendilerini suistimal ettiklerini ve bir keresinde Kipman’ın ofisteki çalışanların önünde açık saçık bir VR videosu izlediğini iddia etti.

Eski bir Microsoft yöneticisi ise, Kipman’ın davranışından rahatsız olduğunu ve Covid-19 salgınının aslında işleri daha iyi hale getirdiğini öne sürdü: “Onunla hiçbir zaman yüz yüze görüşmemiz gerekmedi.”

Kipman ile ilgili sadece Insider’da haberlere yer verilmedi. Wall Street Journal da ocak ayında, HoloLens ekibindeki 70’in üzerinde Microsoft çalışanının 2021’de şirketten ayrıldığını ve 40’tan fazla kişinin Meta’ya katıldığını bildirdi.

Microsoft, askerler için 120.000 adede kadar IVAS kulaklık siparişi veren ABD Ordusu ile HoloLens için büyük bir başarı kazanmıştı. Bu sipariş, şirkete 10 yılda 21.88 milyar dolar değerinde olacaktı, ancak ordu anlaşmayı erteledi.

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