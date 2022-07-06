Milyoner girişimci, yeni aldığı radar sistemiyle UFO avlayacak

Milyoner girişimci William Sachiti, aldığı 25 metrelik Soğuk Savaş dönemi radar sistemini çalışır hale getirdikten UFO avlamaya karar verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

William Sachiti, İngiltere’nin Norwich kentindeki eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünü satın aldı. Sahip olduğu otonom teslimat araçlarını test etmek için yeni aldığı alanı kullanan Sachiti’yi bu alanda bir de sürpriz bekliyordu: Gelen nükleer bombaları tespit etmek için kullanılan hizmet dışı bırakılmış bir radar sistemi.

Çoğu milyoner servetini pahalı arabalara ve lüks teknelere harcarken, William Sachiti servetini İngiltere Norwich’te Soğuk Savaş döneminden kalma bir radar istasyonu satın almak için kullandı.

İŞ İÇİN KULLANACAKTI UFO AVLAMAYA KARAR VERDİ

İngiliz girişimci Sachiti, otonom araçlarını test etmek için özel bir alan satın aldı, ancak milyoner girişimci bu alanda bonus olarak bir de radar sistemi buldu. Şimdi Sachiti, bu sistemi tamir etmeye çalışıyor ve “Bunu hayata geçirmenin bir yolunu bulacağım ve insanların onu kullanmanın en iyi yolunu seçmesine izin vereceğim” diyerek kendine yeni bir misyon ediniyor.

Devasa sistem, İngiltere’de hava savunma istasyonu olan Neatishead’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde bulunuyor.

AMES Type 84 radar ünitesi olarak bilinen bu ünite, 1962’den 1994’e kadar faaliyetteydi ve nükleer bombaları tespit etmeye çalıştı. Sachiti, sistemi yeniden orijinal amacı için kullanmayı planlamıyor, bunun yerine insanların modern dünyaya daha uygun bir görev bulmasını umuyor.

Sachiti, bunun için de popüler site Reddit’te bir post yayınladı ve bu radar sistemi ile ne yapması gerektiğini sordu. Milyoner, gelen öneriler konusunda da son derece açık fikirli bir tavır sergiledi. Eğer UFO avlanması isteniyorsa o zaman bunun için kullanılacağını belirten ünlü girişimci, “Pahalı hobim UFO bulacak. Eğer dünya bunu istiyorsa, ben kimim ki yargılayacağım” diyor.

Sachiti, satın aldığı bu sürprizli alan için ne kadar ödediğini açıklamasa da 2010 yılında, 4,7 milyon dolarlık bir fiyatla satışa sunulan bölge için yüklü bir harcama yaptığı tahmin ediliyor.

250 MİLYON DOLARLIK ŞİRKETİN SAHİBİ

Sachiti, boş zamanlarını dünyanın sorunlarını çözmek için kullanan bir robotist, yapay zekâ uzmanı ve girişimci. Ayrıca 250 milyon dolar değerindeki Kar-Go isimli şirketiyle, otonom araba kullanarak kargo paketlerini teslim ediyor.

Araçlar; bir adrese gidiyor, bagajını açıyor ve paketlerini teslim ediyorlar. Bu küçük araçlar şu an için sadece küçük kolileri teslim etse de aslında bu koliler kargo yükünün yüzde 80’inini oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir NASA, UFO avına katılıyor

İlginizi Çekebilir ABD'den 50 yıl sonra UFO toplantısı