Milyonlarca Twitter kullanıcısının verisi satışa çıktı

Hacker grubu 5,4 milyon Twitter kullanıcısının verilerini satışa çıkardı. Satışa çıkarılan veriler arasında ünlülerin ve şirketlerin bilgilerinin de olduğu belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Ocak ayında Twitter kodunda bir güvenlik açığı olduğu ortaya çıkmıştı. Kullanıcıların telefon numaralarını ve e-postalarını çalan hacker grubu şimdi de bu verileri satışa çıkardı.

Satışa sunulan 5,4 milyon Twitter kullanıcısının e-postasının ve telefon numarasının listelendiği belirtiliyor.

Ocak ayında ortaya çıkan hata raporu üzerine Bugtriage_simon adlı bir Twitter çalışanı teşekkür ederek, “Bunu araştırıyoruz ve ek bilgilere sahip olduğumuzda sizi güncel tutacağız. Twitter güvenliğini düşündüğünüz için teşekkür ederiz” demişti. 13 Ocak’ta Twitter raporu kapatıp “Bu sorunun artık çözüldüğünü düşünüyoruz” diye duyurmuştu. Ancak yine de açıktan yararlanmayı başaran hacker grubu, milyonlarca veriyi çalmayı başardı ve satışa sundu.

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