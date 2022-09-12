NASA, Artemis 1 görevinde sorun yaratan arızayı giderdi

NASA, merakla beklenen Artemis 1 görevi ertelemelerden sonra nihayet sorunları gidermeyi başardı. Araştırma ekibi, yakıt doldurma testini 17 Eylül'de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Sozcu.com.tr

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NASA, yeni nesil Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin kritik onarımını tamamladı. 3 Eylül’de, SLS’ye giden yakıt hatlarından birinde hidrojen sızdırmaya başladı. Kennedy Uzay Merkezi’ndeki yer ekibi, sorunu üç kez gidermeye çalıştı, ancak sızıntının devam etmesi üzerine fırlatma iptal edildi.

Nihayet cuma günü, mühendisler 29 Ağustos’tan beri sorun çıkaran 4 inçlik hidrojen boşaltma hattındaki mührü değiştirdiler.

Yeni contalar yerleştirildiğinde NASA, bunların amaçlandığı gibi çalıştıklarını doğrulamak için bir yakıt doldurma testi yapmayı planlıyor. Çalışmada, mühendisler SLS’ye normal bir uçuş sırasında ihtiyaç duyulan 736.000 galon sıvı hidrojen ve oksijenin tamamını yüklemeye çalışacak.

Perşembe günü NASA, Artemis 1’i en 27 Eylül olmak üzere ile uzaya göndermek için 23 Eylül’ü hedeflediğini duyurdu. Bu tarihlerde fırlatmanın gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, gelecek haftaki yakıt testine ve ABD Uzay Kuvvetleri’nin kararına bağlı olacak.

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