NASA, bir sonraki Ay görevinde uzay giysilerini kimin yapacağını seçti

NASA, Ay'a 50 yıl sonra ilk defa gidecek astronotların kıyafetlerini kimin yapacağını belirledi.

Sozcu.com.tr

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NASA, mevcut uzay giysisi tasarımının yenilenme ihtiyacı üzerine görevi üstlenecek özel bir firma aramaya başlamıştı. Uzay ajansının arayışı Teksas merkezli Axiom Space ile sonlandı. Şirket, Amerikan astronotlarının elli yıl sonra ilk kez Ay yüzeyine adım attığını görecek olan Artemis III Ay görevi için NASA’nın yeni nesil uzay giysilerini tasarlayacak.

Uzay ajansı, Axiom ve Kuzey Carolina merkezli Collins Aerospace’den gelen tekliflerin gözden geçirilmesinin ardından 7 Eylül Çarşamba günü Axiom Space’i seçtiğini duyurdu. Şirketle 229 milyon dolarlık bir sözleşme yapıldı.

Axiom, Nisan 2022’de de NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na ilk özel astronot gezisini de organize etmişti. Şirket tarafından yürütülen ikinci bir özel görev de 2023 baharı için planlanıyor.

NASA, kendi mühendislerinin yeni uzay giysisi için teknik ve güvenlik gerekliliklerini şart koşarken, Axiom’un tasarımın, geliştirilmesi, kalifikasyonu, sertifikasyonu ve üretiminin yanı sıra astronotları keşfederken güvende tutacak destek ekipmanlarıyla ilgileneceğini söyledi.

NASA yöneticilerinden Lara Kearney, “NASA, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ay’ın yüzeyinde kalıcı bir varlık oluşturmasını başlatacak bu tarihi görevde ticari sektörle ortak olmaktan gurur duyuyor. Artemis III hakkında öğrendiklerimiz, Ay ve çevresi için planlanan gelecekteki görevler, Mars görevlerinin önünü de açacak. Uzay giysileri, kelimenin tam anlamıyla bir sonraki adımı atmamızı sağlıyor” dedi.

NASA hâlâ Artemis I’i fırlatmaya çalıştığı için Artemis III görevinin ne zaman gerçekleşeceği belli değil.

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