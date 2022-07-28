NASA ışık halkalarıyla çevrili bir kara deliğin fotoğrafını yayınladı

NASA, yeni bir kara delik fotoğrafı yayınladı; kara deliğin ışıklı bir halkayla çevrili olması ise dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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NASA, uzay teleskopları ve gözlemevleri sayesinde elde ettiği fotoğraflarla evrenin derinliklerine ışık tutmaya devam ediyor.

Gök bilimciler, NASA’nın Chandra X-Ray Gözlemevi ve Neil Gehrels Swift Gözlemevi’ni kullanarak halkalarla çevrili kara deliğin görüntüsünü yakaladılar.

Görüntülerin dikkat çekmesinin en büyük nedeni ise kara deliğin halkalarla çevrili olması. NASA, bu halkaların, kara deliğin çevresinde dairesel bir desen oluşturan bir yıldızdan geldiğini söylüyor.

Görüntülenen kara delik, V404 Cygni adlı ikili bir sistemde Dünya’dan kabaca 7.800 ışık yılı uzaklıkta.

NASA, ilk defa bir kara deliğin görüntülerini yakalamıyor. Bu yılın başlarında, gök bilimciler Samanyolu’nun kara deliğinin ilk fotoğrafını çekmişlerdi.

Halkalarla çevrili kara delikle ilgili bir diğer ilginç nokta ise X-ışını görüntülerinde halkaların parlaması. Bu parıltı nedeniyle, NASA bu sistemlere “X-ışını ikili dosyaları” ismini veriyor. Kara deliğin halkaları oluşturan kaynağı da içine alıp almadığı belli değil.

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