NASA, James Webb’in yakaladığı görüntüleri müziğe dönüştürdü

James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ve tüm dünyayı adeta büyüleyen fotoğrafları NASA seslere dönüştürerek görme engellilerin de bu görüntüleri deneyimlemesini sağladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

NASA sayesinde James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan çarpıcı görüntüler, sadece görülmesi gereken bir manzara değil, aynı zamanda mistik bir dinleme deneyimi haline geldi.

NASA, teleskopun ilk görüntülerinden bazılarını aldı ve her ses dalgasının görüntünün kaynağını ve parlaklığını temsil ettiği, veri sonifikasyonu adı verilen yöntemle müziğe dönüştürdü.

NASA, ayrıca diğer görüntülerle elde edilen tüm parçaların tam bir çalma listesini derledi.

NASA, bu çalışmasıyla görme engelli topluluğa James Webb Uzay Teleskobu’nun harikalarını deneyimleme şansı sunmayı amaçlıyor. NASA, Öğrenme Evreni programının bir parçası olarak şarkıları oluşturmak için bilim insanları, müzisyenler ve görme engellilerden oluşan bir ekiple çalıştı ve herkesin bu yeni kozmik deneyimden gerektiği gibi keyif almasını sağlamayı hedefledi.

İlginizi Çekebilir 30 yıl, 10 milyar dolar harcandı: James Webb Uzay Teleskobu

İlginizi Çekebilir James Webb Uzay Teleskobu evrenin en net fotoğrafını çekti