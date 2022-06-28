NASA Jüpiter’i incelemek için yardım bekliyor

NASA tarafından Jüpiter'i incelemek için gönderilen uzay aracı Juno, gezegenin çarpıcı fotoğraflarıyla geri döndü. Ancak yeni fotoğraflar bir sorunu da beraberinde getirdi. Jüpiter'in gizemli ve bir o kadar da büyüleyici görüntüleriyle baş edemeyen bilim insanları, şimdi herkesi Jüpiter'i incelemek için yardıma çağırıyor.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın uzay aracı Juno, Jüpiter’in birbirinden etkileyici fotoğrafıyla görevini tamamladı; ancak fotoğraf zenginliği bilim insanlarının tahminlerinin üstünde çıktı. Hatta tüm fotoğrafların incelenmesinin yıllarca sürmesinden endişe ediliyor. Bu yüzden de NASA, halkı kendilerine yardım etmeye çağırıyor.

Jovian Vortex Hunter (Jüpiter Girdap Avcısı), potansiyel olarak herkesin parçası olabileceği bir proje. Girdap avcısı anlamına gelen isminden de anlaşılacağı gibi NASA, Jüpiter’in bulutlarının resimlerini incelemek ve girdapları belirlemek için herkesi yardıma çağırıyor.

Çalışma, bilim insanlarının Jüpiter’in atmosferik özelliklerini anlamalarına katkıda bulunacak. Araştırmacılar, bu girdapların oluşmasına neyin sebep olduğunu belirlemenin yanı sıra gaz devinin agresif gaz yapısını daha iyi anlamaya çalışıyor.

Jüpiter’de, Dünya’ya çok benzeyen çok sayıda farklı türde bulut var, ancak hepsi sudan yapılmamış. En yüksek katmanda amonyaktan oluşan bulutlar, ikinci katmanda amonyak ve kükürtten, üçüncü katmanda ise sudan oluşan bulutlar bulunuyor.

Araştırmacılar özellikle Jovian bulutu ile ilgileniyor. Hatta bu bulutlar projeye de adını veriyor. Jovian bulutları, bilim insanlarının daha iyi anlamaya çalıştığı çok sayıda dönen desenle çevrili yüksek irtifa bulutları.

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