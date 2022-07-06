NASA, küçük uydusu CAPSTONE ile bağlantısını kaybetti

NASA, mikrodalga fırını büyüklüğündeki uydusu CAPSTONE ile dört aylık Ay yolculuğuna başlamıştı. Küp uydunun 13 Kasım'da Ay'a ulaşması beklenirken uzay ajansının küçük uydu ile bağlantısını kaybettiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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NASA, Ay’ın etrafındaki yeni yörünge türünü incelemek için tasarlanan CAPSTONE adlı uyduyla bağlantısını kaybetti. NASA, insanları tekrar Ay’a gönderme planlarının bir parçası olarak CAPSTONE’u finanse ediyordu.

Küp uydu olarak bilinen CAPSTONE’un inşa edilmesi ve uzaya gönderilmesi nispeten çok daha ucuzdu.

27 Haziran’da Rocket Lab adlı bir şirket tarafından yapılan bir roketle Dünya’dan ayrılan uydu, 4 Temmuz’da da Dünya yörüngesinden çıkarak hızla Ay’a doğru ilerledi. Ancak küp uydunun son ateşlemesinden sonra aniden sessizliğe gömüldüğü belirtiliyor.

NASA, CAPSTONE ile yeniden temas kurmaya çalıştıklarını söylüyor.

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