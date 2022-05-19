NASA, Mars keşif aracı InSight ile vedalaşmaya hazırlanıyor

Mars'ın derinliklerini araştırmak için gönderilen InSight keşif aracı ölüyor ve NASA'nın aracı kurtarmak için hiçbir planı yok. Uzay ajansı artık, 2018'den beri çalışan araçla vedalaşmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın araştırma araçlarından biri için zaman daralıyor. InSight Mars aracı ölüyor ve NASA’nın onu hayatta tutmak için bir planı yok. Mars’taki çeşitli fırtınalardan kaynaklanan toz, arazi aracının güneş panellerinde biriktiği için InSight’ın gücü de tükeniyor.

NASA’nın InSight Mars aracı, 2018’de ‘Kızıl Gezegen’e indiğinden beri çok çalışıyor. InSight, toplamda 1.300’den fazla Marsquake kaydetti. Hatta yakın zamanda 5 büyüklüğünde ölçülen bugüne kadarki en büyük Mars depremlerini de tespit etti.

Bununla birlikte, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Mars yüzeyinin tozlu doğası, araca zarar verdi. NASA yetkilileri, bir rüzgârın, hatta bir toz şeytanının güneş panellerindeki tozun bir kısmını temizlemeye yardımcı olacağını umduklarını söylüyorlardı. Ancak bu durum gerçekleşmedi ve aracın güç kaynağı yavaş yavaş tükenmeye başladı.

NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı’ndaki bilim insanları, ekibin durumun felaketine ve kasvetine odaklanmadığını, bunun yerine, uzay aracını çalıştırmaya ve mümkün olduğunca uzun süre sismik okumaları yakalamaya odaklandıklarını söyledi.

INSIGHT’IN GÜCÜ NE ZAMAN TÜKENECEK?

InSight ekibi yakın zamanda güneş panellerinden birindeki tozu temizlemeyi başardı. Ancak yine de NASA, InSight Mars iniş aracının Temmuz 2022’de ölmesini bekliyor. Bu süreye kadar araçtaki güneş panellerindeki tozun yapışmış olmasından dolayı kendini yeniden şarj edemeyeceği tahmin ediliyor. Ekip, piller tükenene kadar sismik aktiviteyi izlemeye devam edeceğini söylüyor.

NASA ilk defa Mars’ta toz nedeniyle bir uzay aracını kaybetmiyor. 2018’de Opportunity gezgini, gezegeni vuran devasa bir küresel toz fırtınasında kayboldu.

InSight’ın aksine, Curiosity ve Perseverance gibi Mars’ı keşfeden diğer uzay araçları nükleer güce güveniyor. Bu nedenle, toz birikimi o kadar da büyük bir sorun değil.

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