NASA, Mars uzay aracını kaybediyordu

NASA, MAVEN uzay aracını neredeyse kaybediyordu. MAVEN, 2014'ten beri Kızıl Gezegen'in yörüngesinde dolaşıyor. Ancak NASA, son zamanlarda yörünge aracıyla ilgili bazı sorunlarla karşılaştığını söylüyor.

Sozcu.com.tr

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NASA, Mars’ın yörüngesindeki uzay aracı MAVEN’ı kaybediyordu. Sorunlar ilk olarak, uzay aracı ekibinin onu aniden güvenli modda bulduğu şubat ayında ortaya çıktı. Mühendisler sorunu çözebildiler; ancak NASA, bu üç ayın zorlu geçtiğini belirtiyor.

Şubat ayında, MAVEN’ın misyonunu genişletmeyi amaçlayan üç saatlik bir sunumun ardından, uzay aracının baş araştırmacısı Shannon Curry, aracın güvenli moda geçtiğine dair bir telefon aldı.

Curry yaptığı açıklamada, “Bu, görevin karşı karşıya olduğu kritik bir zorluktu” dedi. Ekip, uzay aracının IMU-1’in rutin bir güç döngüsünden sonra sorunla karşılaştığını söylüyor. Güç döngüsünden sonra ekip uzay aracıyla temas kuramadı ve uzay aracının tam olarak nerede olduğunu bilmedi. Yeniden başlattıktan sonra bile, uzay aracının bilgisayarı yönünü belirleyemedi.

Mühendislik ekibi bir çözüm bulmak için hızla çalışmaya başladı.

Uzay aracı, NASA’nın başlangıçta planladığından çok daha uzun süredir havada. Bu nedenle, onu çalışır durumda tutmak ekip için öncelikti. Üç aylık çalışmanın sonunda MAVEN yeniden faaliyete geçti. Bu da uzay aracının, Mars ve atmosferi hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam edebileceği anlamına geliyor.

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