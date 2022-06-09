NASA, Venüs’ün atmosferini keşfetmeyi planlıyor

NASA'nın önümüzdeki 10 yıl içinde Venüs'ü keşfetmek için planlarını netleştirdi. Uzay ajansı, 2031 yılında gezegenin atmosferine ulaşmayı hedefliyor.

Sozcu.com.tr

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NASA, son zamanlarda yeni Ay görevi, yenilenmesi planlanan astronot kıyafetleri ve ekipmanları için hazırlıklar yaparken bir yandan da senelerdir tüm gizemini koruyan Venüs için çalışmalara başladı.

Geçen hafta NASA, Derin Atmosfer Venüs Soy Gazlar, Kimya ve Görüntüleme Araştırması (DAVINCI) ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Sondanın 2029 Haziran’ında fırlatılması planlanıyor. NASA, 2031 Haziran’ına kadar atmosfere girecek konuma sahip olmayı umuyor.

NASA’nın DAVINCI sondası, Venüs üzerinde yerini almak için iki yıllık bir yolculuk yapacak. Ardından, gezegenin atmosferine inecek ve Venüs’ü keşfedecek.

NASA ve diğer uzay ajansları, 1980’lerin başından beri bu konuda daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor ve DAVINCI ile sonunda bunu yapma şansı olacak.

Güneş’e olan yakınlığı nedeniyle Venüs, her zaman yüksek sıcaklık değerleriyle ölümcül bir gezegen olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de Venüs’ü keşfetmek her zaman zordu. Ancak NASA, DAVINCI ile nihayet daha fazla şey öğrenmeyi umuyor.

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