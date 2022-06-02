NASA, yeni uzay giysileri için çalışmalara başladı

NASA, gelecek 10 yıl için astronotların uzay ve Ay yürüyüşlerinde giyeceği yeni giysiler için iki şirket ile anlaştı.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Artemis I görevi için Ay’a giden astronotlara eşlik edecek yeni giysilere ihtiyacı Axiom Space ve Collins Aerospace isimli iki şirket tarafından karşılanacak. İki şirket, Ay’ın keşfine ek olarak, Uluslararsı Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) uzay yürüyüşleri için kullanılacak yeni nesil giysiler geliştirecek.

NASA; yeni giysilerin, ISS’de veya simüle edilmiş bir ortamda test edildikten sonra 2025’te hazır olmasını bekliyor. Uzay ajansı ayrıca SpaceX ve pek çok şirketten de Ay’a iniş ekipmanları bekliyor. Şu anda, astronotlar hâlâ yaklaşık 45 yıl önce tasarlanmış uzay teçhizatına güveniyor.

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