NASA’dan bir ilk: Haziran sonunda gerçekleşecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk kez ABD dışında bulunan özel bir uzay limanından 3 roket fırlatacak.

Sozcu.com.tr

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en son 1995 yılında roket fırlattığı Avustralya'daki faaliyetlerine yeniden başlıyor. Avustralya’dan 3 roket fırlatacak olan NASA, ilk kez ABD dışında bulunan özel bir uzay limanından roket fırlatmış olacak.

NASA’nın Avustralya’nın kuzeyindeki Arnhem Uzay Merkezi'nden fırlatacağı yörünge altı 3 sondaj roketi için 26 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri belirlendi.

Avustralya Başbakanı, Anthony Albanese tarafından yapılan açıklamada, “Bu gerçekten heyecan verici bir proje. Sadece roketin fırlatılması ile ilgili bir durum değil. Bu fırlatma, genç Avustralyalılara bir mesaj gönderiyor. Her yaştaki Avustralyalının gelecek kariyeri için bilimin ne kadar önemli olduğunu gösterecek” dedi.

Avustralya'dan fırlatılacak 12.2 metre ve 2 bin 200 kilo ağırlığındaki roketlerin gelecek nesiller için büyük önem arz ettiğini belirten Albanese, “Gelecek neslin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularına Avustralya'nın bir parçasıymış gibi bakmasını istiyoruz. Bu yüzden çok önemli bir proje” ifadelerini kullandı.

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