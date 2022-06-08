NASA’nın Ingenuity helikopterinin başı dertte

NASA'nın Ingenuity helikopteri büyük bir sorunla karşı karşıya. Ingenuity'nin navigasyon sisteminin önemli bir parçası çalışmayı durdurdu ve NASA aracı uçamaz hale geldi.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın Mars keşif aracı sorunlar yaşamaya devam ediyor. Bu yılın başlarında sinyal kaybeden ve NASA mühendislerinin Perseverance’ın keşfini birkaç gün durdurmasına neden olan sorun çözülmüş ve bağlantı yeniden sağlanmıştı, ancak şimdi Ingenuity daha büyük bir sorunla karşı karşıya.

Aracın eğimölçeri çalışmıyor ve bu da Ingenuity’nin hangi yönün aşağıda olduğunu belirleyemediği anlamına geliyor.

Ingenuity’nin navigasyon sistemi, uçuşlarında gezinmek için üç ana parçaya dayanıyor. Bu üç parça, helikopterin şimdiye kadar yaptığı tüm rekor uçuşlarda kilit rol oynadı. Ancak eğim ölçer olmadan, bu üç sistemi çalıştıran algoritma işlemi başlatamaz. Bu nedenle, NASA, bu anahtar kısım olmadan hangi yönün aşağı olduğunu söylemenin yollarını aramak zorunda.

NASA, önümüzdeki birkaç gün içinde geçici çözümü çalıştırmayı umuyor. Her şey planlandığı gibi giderse, Mars helikopteri bir kez daha uçuşa geçebilecek.

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