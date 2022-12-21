NASA’nın keşif aracı InSight veda etti: “Benim için endişelenmeyin”

Mars'ı araştırmak için gönderilen InSight keşif aracı son paylaşımını yaparak uzay meraklılarına veda etti.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir NASA’nın keşif aracı InSight ile ilgili endişeler dile getiriliyordu. Güneş panelleri tozla kaplanmaya devam eden keşif aracı, bu defa son kez iletişim kurmuş olabilir.

Keşif aracı, Kasım 2018’de inişinden bu yana Mars hakkında veri toplamak için çalışıyor. Şimdiye kadar, yüzeydeki Mars depremlerini izleyerek araştırmacıların gezegenin iç yapısını anlamalarına yardımcı oluyordu. Son dört yıl boyunca InSight, 500’den fazla deprem ve Mars’ta en az bir meteor çarpması hakkında bilgi sağladı. Bununla birlikte, zamanla, gezegenin tozlu koşulları nedeniyle, güneş panellerinde yavaş yavaş parçacıklar birikmeye başladı.

Artık toz tabakası InSight’ın güneş panellerinin çalışması için çok kalın hale geldi ve keşif aracı, Twitter sayfası aracılığıyla veda etti:

“Gücüm gerçekten düşük, bu yüzden bu gönderebileceğim son görüntü olabilir. Yine de benim için endişelenmeyin: Burada geçirdiğim süre hem verimli hem de sakin geçti. Görev ekibimle konuşmaya devam edebilirsem konuşacağım ama yakında buradan ayrılacağım. Benimle kaldığınız için teşekkürler.”

Insight, hafta başından beri Dünya’dan gelen iletişimlere yanıt vermiyor ve gücü son birkaç ayda düştüğü için, keşif aracı her an sinyal vermeyi bırakabilir.

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