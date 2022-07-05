NASA’nın yeni uydusu CAPSTONE, Ay yolculuğuna başladı

NASA'nın mikrodalga büyüklüğündeki uydusu CAPSTONE dört aylık Ay yolculuğuna başladı. Küp uydunun 13 Kasım'da Ay'a ulaşması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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NASA’nın yeni uydusu CAPSTONE, görevinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı; saatte 24 bin milden fazla hareket eden küçük sonda, Dünya yörüngesinden çıktı ve dört aylık Ay yolculuğuna başladı.

CAPSTONE, Ay’da ve çevresinde uzun vadeli ve sürdürülebilir insan varlığını desteklemek için kullanılacak. Yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki mikrodalga fırın büyüklüğündeki CAPSTONE’un, insanlığın yeniden Ay’a inişi için gerekli bilgileri elde etmesi bekleniyor.

CAPSTONE, 28 Haziran’da bir Rocket Lab Electron roketinin üzerinde Yeni Zelanda’dan fırlatıldı. Küp uydu, Dünya yörüngesine veda ettikten sonra 13 Kasım’da yörüngesine gireceği Ay’a doğru gidiyor.

Altı ay kadar Ay görevinde olması beklenen küp uydu projesinin 32,7 milyon dolarlık düşük bir maliyete sahip olması da dikkat çekiyor.

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