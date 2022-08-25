Necef’te 1200 yıllık lüks malikane bulundu

İsrail Eski Eserler İdaresi (IAA), arkeologların ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde 1.200 yıl önceden kalma lüks bir kırsal malikane keşfettiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Necef’te türünün ilk örneği olan malikane, Bedevi kenti Rahat’ın genişletilmesinden önce IAA tarafından yürütülen kazılarda ortaya çıkarıldı.

Erken İslam döneminden kalma olduğu tespit edilen yapı, merkezi bir avlu etrafında inşa edilmiş ve odaların bulunduğu dört kanattan oluşuyor.

Bir kanatta, zeminine mermer ve taş döşenmiş, duvarları fresklerle süslü bir salona sahip malikaneden günümüze ulaşan küçük fresk parçaları kırmızı, sarı, mavi ve siyah renklerde incelikle boyanmış durumda.

ÇOK BÜYÜK MUTFAK FIRINLARI VAR

Diğer odalarının zeminleri sıvalı- olan yapının birden fazla odasında çok büyük mutfak fırınları ortaya çıkarıldı.

Bulunan küçük parçalar arasında zarif bir şekilde süslenmiş cam tabak parçaları da bulunuyor. Ekip, binanın avlusunda, üç metre derinliğinde kayaya oyulmuş bir su sarnıcının üzerinde benzersiz bir tonozlu yapı da buldu. Özenle inşa edilen tonozların yiyeceklerin oldukça serin ortamda depolanması için ek üstü açık yeraltı yapılarını oluşturduğu tahmin ediliyor.



Araştırmacılar, destekleyici tonozlu yapıların, malikane sakinlerinin yeraltında güvenli ve rahat bir şekilde hareket etmelerini, kendilerini kavurucu yaz sıcağından korumalarını ve bitişikteki sarnıçtan soğuk su içmelerini sağladığını kaydetti.

Ayrıca tonozlu zeminlerde karanlık odaları aydınlatmak için kullanılan kil kandil parçaları da bulundu.

Araştırmacılar, Necef’in kuzeyindeki çiftlikleri yöneten, statüsü yüksek, zengin bir toprak sahibinin bu malikanede ikamet etmiş olabileceğini belirttiler.

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