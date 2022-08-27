Netflix reklamlı paketi için fiyat çalışmalarına başladı

Kullanıcılarına reklam destekli bir paket sunmaya hazırlanan Netflix, fiyatlandırma üzerinde çalışmaya başladı. Akış platformu; yeni paketini bu yıl bazı pazarlarda tanıtabilir.

Sozcu.com.tr

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Şirketin, on yıldan fazla bir süredir ilk kez abone kaybettiğini bildirmesinin ardından CEO Reed Hastings, nisan ayında reklam seçeneğini yıllarca geri çevirmesine rağmen, şirketin reklam destekli daha ucuz bir teklifi düşünmeye hazır olduğunu belirtmişti. Ardından da Ted Sarandos, haziran ayında reklam katmanının çalıştığını doğruladı ve Netflix, Microsoft’u temmuz ayında reklam yayınlamaya yardımcı olan teknolojik ortak olarak duyurdu.

Reklamlı paketin diğer paketlerden daha uygun fiyata sunulması planlanırken yapılan lansman sırasında bazı içeriklerin eksik olacağını belirtirken, çevrimdışı izlemede de sorunlar çıkabileceği ortaya çıktı.

Bloomberg’in haberine göre, Netflix’in yakında çıkacak olan reklam destekli paketi aylık 7 ila 9 dolar (127 lira ve 163 lira) arasında olabilir. Ayrıca habere göre; saatte yaklaşık dört dakikalık reklam satmayı hedefleyen şirket, reklamları içeriğin önünde ve ortasında göstermek istiyor. Ancak platformun çocuk içeriklerine veya orijinal filmlerine reklam eklemeyi planlamadığı da bildirildi.

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Bloomberg, Netflix’in reklam destekli planını bu yılın son çeyreğinde “yarım düzine pazarda” başlatmayı hedeflediğini de söyledi. Şirket, paketi 2023’ün başlarında daha geniş bir şekilde sunmayı planlıyor.

Ancak The Verge’e gönderdiği bir e-postada Netflix sözcüsü Kumiko Hidaka, Bloomberg’in haberinin bu noktada tamamen spekülasyon olduğunu söylerken, şirketin hâlâ daha düşük fiyatlı bir reklamlı paketi nasıl sunacağı üzerinde çalıştığını belirtti.

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