Netflix’in video oyunu hazırlıkları devam ediyor: Her dizi, oyuna dönüşecek

Netflix, geçtiğimiz yıl video oyunu planlarını duyurmuş ve hatta bu konuda hazırlıklara başlamıştı. Akış platformu, geçtiğimiz günlerde bu yıl sonuna kadarki planlarını ve hangi dizilere öncelik vereceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Netflix, TV şovları ve filmlerin ötesinde bir hamlede bulundu ve video oyunlarına yönelmeye başladı. Akış devi, son olarak oyun ürünlerini genişletme kararını duyurdu ve bu yılın sonuna kadar doğrudan platformunda 50’den fazla video oyunu sunacağını belirtti.

Platformun öncelik vereceği diziler arasında ise yayınlandıkları dönemde tüm dünyada izlenme rekorları kıran iki dizi öne çıkıyor: Queen’s Gambit ve La Casa De Papel.

Queen’s Gambit’in Ripstone Games tarafından geliştirilen mobil video oyunu tamamen satrançla ilgili gibi görünüyor. Bununla birlikte, oyun daha genç bir kitleye yönelik olacak. Dizinin hayranları, diziden karakterlerle etkileşime girme avantajıyla satranç deneyimi yaşayabilecekler. Oyun fragmanına göre, kullanıcıların satranç oynamaya devam etmelerini sağlamaya çalışılırken satranç dersleri ve ipuçları da verilecek.

Mobil oyun olarak sunulacak bir başka dizi de La Casa De Papel. Bağımsız oyun stüdyosu KillaSoft tarafından geliştirilen “La Casa De Papel” video oyunu, oyuncuların kasaları kırmasına, kilitleri açmasına ve Profesör’ün eski bir arkadaşı için bir kumarhaneyi soymasınaa izin verecek.

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