Netflix’te işten çıkarmalar durmuyor

Netflix değerinin yüzde 70'ini ve yaklaşık 200 bin abone kaybettiğini açıklayıp yüzlerce personeli işten çıkardıktan sonra platform, yeni bir işten çıkarma dalgasına daha hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Variety’nin haberine göre; 11.000 çalışanı olan California merkezli yayın devinin işten çıkarmalardan etkilenenleri hafta sonunda bilgilendirmesi bekleniyor.

İşten çıkarma haberleri, ilkbahardan bu yana hisse değerinin yüzde 70’ini kaybetmesi nedeniyle şirkette daha önce yapılan bir küçülmenin hemen ardından geldi. Geçen ay Netflix, animasyon stüdyolarında toplam 150 tam zamanlı çalışanı ve 70 işçiyi daha işten çıkarmıştı.

200 BİN ABONE KAYBETTİ

Akış platformu, yılın ilk üç ayında 200 bin abone ve nisan ayında tek bir günde borsa değerinde 54 milyar dolar kaybetti. Netflix’in, nisan ayında 348 dolar karşılık bulan hissesi, şu anda 172 dolar civarında işlem görüyor.

Yöneticiler, ikinci çeyrekte iki milyon daha abone kaybetmeyi beklediklerini söylediler. Netflix’in eş genel müdürü Reed Hastings, yaşanan bu düşüşlere önlem olarak şirketin reklam modelini devreye alabileceğini belirtti.

Geçen ay Netflix CEO’su Ted Sarandos The New York Times’a şirketin yüzde 70’lik hisse düşüşünün korkunç, hayal kırıklığı ve utanç verici olduğunu söyledi. Sarandos, Times röportajı sırasında şirketin bugüne kadar direndiği reklam seçeneğinden bahsetti:

REKLAMLAR GELİYOR

“Bizim için her şey tek bir ürünün basitliği ve tek bir fiyatla ilgiliydi, ancak artık biraz karmaşıklığa dayanabileceğini düşünüyorum.”

Bu yılın başlarında Netflix, Prens Harry ve Meghan Markle’ın projeleri de dahil olmak üzere geliştirme aşamasındaki birkaç şovun iptal edildiğini de duyurdu. CEO, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama da dahil olmak üzere film yapma deneyimi olmayan birkaç ünlüyü işe alan Netflix’in yeni yeteneklere bir şans vermeye çalıştığını, ancak her zaman başarılı olmadığını da açıkladı.

TOPLU BİR DAVA AÇILABİLİR

Şirket, yeni büyüme fırsatları aramaya çalışırken, Netflix’in abone kaybını bildirmeden altı ay önce abone büyümesi konusunda yanlış yönlendirildiklerini ve hisse senedi fiyatlarında düşüşe yol açtığını iddia eden yatırımcılar tarafından da dava ediliyor. Toplu dava statüsü istenen dava, Netflix’in “maddi olarak yanlış ve/veya yanıltıcı açıklamalar” yaparak ABD menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla San Francisco federal mahkemesinde açıldı.

Dava, 19 Ekim 2021 ve 19 Nisan 2022 tarihleri arasında Netflix hisselerini alıp satmış yatırımcılar için tazminat talep ediyor.

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