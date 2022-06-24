Netflix’te kan kaybı sürüyor: Çok sayıda kişi işten çıkarıldı

Son dönemde on binlerce abone kaybettiğini açıklayan Netflix’te işten çıkarmalar sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Abone kaybı yaşayan Netflix, yeni işten çıkarma dalgasında 300 kişinin daha işine son verdi.

Şirketten dün yapılan açıklamada “Maliyetin yavaşlayan gelir artışına uyumlu olması için çeşitli düzenlemelere gittik” denildi. Son işten çıkarmalarla birlikte Netflix'in iş gücünde yaşanan küçülme yüzde 4'e yaklaştı.

Netflix, geçen ay animasyon stüdyolarında toplam 150 tam zamanlı çalışanı ve 70 işçiyi işten çıkarmıştı.

200 BİN ABONE KAYBETTİ

Platform, yılın ilk üç ayında 200 bin abone kaybederken hisse değerinde de büyük düşüş yaşadı. Şirket, nisan ayında tek bir günde borsa değerinde 54 milyar dolar kaybetti.

Yöneticiler, ikinci çeyrekte iki milyon abone daha kaybetmeyi beklediklerini söylemişti. Netflix'in eş genel müdürü Reed Hastings, önlem olarak şirketin yeni bir reklam modelini devreye alabileceğini belirtmişti.