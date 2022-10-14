Netflix’ten reklamlı üyelik adımı

Son dönemde artan rekabetle hızla üye kaybeden Netflix, gelecek ay bazı ülkelerde reklamlı üyelik paketini satışa sunacak. Türkiye, bu uygulamanın ilk hayata geçeceği ülkeler arasında yer almıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Netflix, gelecek ay bazı ülkelerde reklamlı üyelik planı için düğmeye basacak.

Reklamlı üyelik paketinin 3 Kasım'da 12 ülkede hayata geçirileceği açıklandı. Bu ülkelerin ABD, Avustralya, Brezilya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada, Japonya, Güney Kore ve Meksika olduğu bildirildi.

Türkiye ise bu uygulamanın ilk olarak hayata geçeceği ülkeler arasında yer almıyor.

ABD'de reklamlı temel üyeliğin bedeli 6,99 dolar olacak. Reklamlı üyelikte saate bir 4-5 dakika reklam yayınlanacak.

Netflix’in kurucularından Reed Hastings, daha önce “Netflix'te asla reklam olmayacak” demişti. Ancak son dönemde artan rekabet ve şirketin kaybettiği üye sayısının bir milyonu aşmasıyla Netflix reklamlı içerikleri hayata geçirmek zorunda kaldı.

İlginizi Çekebilir Netflix Türkiye abonelik ücretlerine yeniden zam geldi