Nijer gübrelere insan idrarı katmaya başladı, verim %30 arttı

Nijer Cumhuriyeti mahsulleri gübrelemek için insan idrarı kullanıyor. Çiftçiler şimdiden mahsul veriminin %30 arttığını söylüyorlar.

Sozcu.com.tr

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Afrika kıtasında yer alan Nijer Cumhuriyeti, ölmekte olan bitkileri canlandırmak için mineral açısından zengin, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bir gübre olan insan idrarını kullandığını açıkladı.

Nijer, Birleşik Krallık ve Almanya’dan bir araştırma ekibi, sağlam, hızlı büyüyen inci darı salkımının verimini artırmak için sterilize edilmiş idrarı organik gübre ile birleştiriyor.

Karışım, 2014’ten 2016’ya kadar çiftliklerde test edildi ve mahsullerde idrarla gübreleme yapmayan çiftliklere kıyasla yüzde 30’luk bir artış gösterdi.

Yeni gübre kullanan çiftçilere göre tek dezavantajı koku.

İDRAR YERİNE “OGA”

Batı Afrika’da bulunan Nijer, iklim değişikliği nedeniyle yoğun kuraklık yaşıyor ve bu da mahsullerin ölmesine ve aç insanların oluşmasına neden oluyor.

Sorun o kadar aşırı ki, 2014’te çiftçilerin ellerinde başka hiçbir şey olmadığı için karaborsaya düşen tehlikeli bir böcek ilacı kullanmaktan başka seçenekleri yoktu.

Nijer Ulusal Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Hannatou Moussa liderliğindeki araştırmacılar ekibi, antik uygulamaya modern bir dokunuş ekledi. Bir grup Nijerli kadınla birlikte çalışan Moussa ve ekibi, çiftçilere idrarın nasıl sterilize edileceğini ve uygun şekilde saklanacağını öğretti.

Bilim insanları, “idrar” terimini çevreleyen olumsuz çağrışımdan kurtulmak için idrarı Oga olarak yeniden adlandırarak çalışmalarına başladılar.



Agronomy for Sustainable Development’da yayınlanan çalışmada, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam 159, 288 ve 234 çiftlikte deneme yapıldığı bilgisi yer aldı.