Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Nobel Ödülleri bu hafta sahiplerini buluyor... Bugün Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu.

Sozcu.com.tr

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İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nin her yıl verdiği Nobel Ödülleri bu yıl sahiplerini buluyor… Tıp ve Kimya kategorisinde ödülün sahipleri dün ve önceki gün açıklanırken bugün de Nobel Kimya Ödülü’nün sahibi belli oldu.

Bilim insanları Carolyn Bertozzi, Morten Meldal ve Barry Sharpless 2022’de ödülün kazananları oldu. Bilim insanları 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 915 bin dolar) ödülün de sahibi oldu.

Bu Bertozzi, Meldal ve Sharpless’ın “molekülleri bir araya getirirken yaptıkları çalışmalar” ve “çiftdikgen kimyası üzerindeki çalışmalar” sebebiyle ödül verildiği açıklandı. Açıklamayı İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren yaptı.

Ellegren, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nde açıklama yaptı.

Bu hafta pazartesi günü Svante Paabo, Nobel Tıp Ödülü’nü kazanırken, dün de üç bilim insanı Alain Aspect, John F. Clauser ve Anton Zeilinger Nobel Fizik Ödülü’ne layık görülmüştü.

Yarın Nobel Edebiyat Ödülü, cuma günü ise Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak. Pazartesi günü ise Nobel Ekonomi Ödülü’nün kazananı açıklanacak.

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