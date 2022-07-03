Kıyamet Kasası’nda 6 bin farklı tohum var

Norveç'teki bir adada yer alan bir dağın içerisinde kurulan Svalbard Küresel Tohum Deposu'nda, yaklaşık 6 bin farklı türden tohum örnekleri yer alıyor.

Sozcu.com.tr

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Kıyamet Ambarı olarak da bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu, 2008’de açıldı ve dünyanın hemen hemen her ülkesinden 1,1 milyondan fazla tohum çeşidinin kopyalarını barındırıyor.

Business Insider’ın haberine göre, deponun koordinatörü Åsmund Asdal ise, “kıyamet” yakıştırmasını kabul etmeyerek, “Depo, kıyametten sonraki uzak bir gelecek için hazırlanmış veya yapılmış bir şey değil” dedi.

Asdal, “Bu, küresel bir gen bankasının aktif bir parçası” diyerek, gen bankalarının tohumları koruduğunu ve yetiştiricilere, araştırmacılara ve çiftçilere dağıttığını da sözlerine ekledi. “Bunlar eşsiz genetik kaynaklar. Bu tohumlar kaybolursa, genetik kodlar sonsuza kadar yok olur” dedi.

DIŞARIDAN GİRİŞ MÜMKÜN DEĞİL

Depoya taşınan tohumları düzenlemek için yılda üç ila dört kez ziyarette bulunan Asdal, tohumların kopyalarının daha fazla yerde saklanmasının şiddetle tavsiye edildiğini söyledi. Svalbard da tohumların kopyalarının saklandığı yerlerden biri.

Depoya erişim ise son derece kısıtlı ve halka açık değil. Deniz seviyesinden 400 fit yüksekte ve havada çok az nem var.

Tohumlar geldikten sonra, kutuların içinde tohumdan başka bir şey olmadığından emin olmak için havaalanındaki bir güvenlik sisteminde taranıyorlar. Ardından Asdal kutuları etiketliyor ve depodaki ilgili raflara yerleştiriyor. Asdal, tohumların bilgilerinin halka açık bir veri tabanına girildiğini de belirtti.



Depoda Asdal’a eşlik eden kişi genellikle İskandinav Genetik Kaynak Merkezi’ndeki meslektaşlarından biri ve Svalbard’daki kamu mallarıyla ilgilenen hükümet bürosundan bir temsilcidir. Kasada bir ila üç saat geçirirler.

GENETİK ÇEŞİTLİLİK GÜVENDE

Şu anda bankanın dünya çapındaki 1.700 gen bankasının 91’inden mevduatı var. Yedekler, bir felaketin ana tohum bankasındaki örnekleri mahvetmesi durumunda Svalbard’a gönderilir.

Bu şekilde, dünyadaki mahsullerin genetik çeşitliliği güvende tutuluyor.

Tohum kasasının içi eksi 18 santigrat derece ve kış aylarında dışarısı da soğuk, bu nedenle Asdal, kasanın içinde ve dışında çalışmak için düzgün giyinmenin önemli olduğunu söyledi.

Yaz aylarında Svalbard’da sıcaklık 0 santigrat derece civarındadır ve bazen 10 santigrat dereceye kadar çıkabilir. Asdal, “Ren geyiklerinin otlayabileceği bazı bitki örtüsüleri, bazı çiçekler, biraz ot var” dedi.

Kasaya girmek isteyen herkesin geçmesi gereken şifreli kilitleri olan beş kapısı var.

Ayrıca The Crop Trust, adadaki insanlardan daha fazla olan kutup ayılarının ekstra bir “güvenlik katmanı” sağladığını söylüyor.

1,1 MİLYONDAN FAZLA ÖRNEK VAR

Binanın çatısı ve cephesinin bir kısmı, Dyveke Sanne tarafından yapılan sanatsal bir nitelik taşıyor.

İçerideki sıcaklık, mühürlü tohumları, binlerce yıl boyunca canlı tutacak kadar soğuk.

Şimdiye kadar, kasada Svalbard’ın 2008’de açılmasından bu yana toplanan 1,1 milyondan fazla örnek var. Her örnek 500 tohum içeriyor.

Ancak kasanın üç ana odasında 4,5 milyon numune depolamak için yeterli alan var ki, bu da 2 milyardan fazla tohum anlamına geliyor.

Tohumlar folyo ile kapatılmış olarak gelir ve herhangi bir bozulmayı önlemek için kapalı kutularda tutulur.

2015 yılında, Suriye’de bulunan ICARDA Tohum Bankası, savaştan zarar gören tohum bankasını eski haline getirebilmek için kasadan örnekleri geri çekti. Bu bir ilkti ve deponun da işlevini yerine getirebileceğini gösterdi.

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