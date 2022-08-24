Orangutanları kurtarmak için uygulama piyasaya sürülüyor

Alışveriş yapanlar için, orangutan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlara ev sahipliği yapan dünya çapındaki değerli yağmur ormanlarını kurtarma gücü veren yeni bir cep telefonu uygulaması İngiltere'de piyasaya sürülüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya Orangutan Günü’nde başlatılan PalmOil Scan isimli uygulama ile, kullanıcıların bir ürünün barkodunu kontrol ederek büyük üreticilerin içeriklerini – özellikle de palmiye yağını – nasıl tedarik ettiğini görmelerini sağlayacak.

Palm yağı 50 milyar sterlinlik bir endüstri ve şekerlemeden temizlik ürünlerine, makyajdan evcil hayvan mamasına kadar paketlenmiş süpermarket ürünlerinin yarısında bulunduğu tahmin ediliyor.

Sürdürülebilir olmayan palmiye yağı yetiştirme ve işleme yöntemleri, Güneydoğu Asya’da yaygın bir yıkıma ve biyolojik çeşitlilik kaybına neden olmaya devam ediyor.

Önde gelen yaban hayatı koruma uzmanları, yeni uygulamanın kullanılmasının “yağmur ormanlarının korunmasına” yardımcı olabileceğini söylüyor çünkü ormansızlaşmadan arındırılmış sürdürülebilir palmiye yağı içeren ürünler tüketiciler tarafından satın alındığında, bu uygulamanın üretilmesi için daha fazla ormansızlaşmanın olmayacağını garanti ediyor.

Orangutanlara ek olarak, kurtarabileceği habitatın Sumatra kaplanı, boynuzgagalar ve güneş ayıları gibi hayvanların korunmasına yardımcı olabileceği umuluyor. Uygulamayı indirmek ücretsizdir ve Dünya Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (WAZA) ve Yeni Zelanda’daki Auckland Hayvanat Bahçesi, ABD’deki Cheyenne Dağı Hayvanat Bahçesi ve Birleşik Krallık’taki Chester Hayvanat Bahçesi’nden palmiye yağı uzmanları tarafından geliştirilmiş.

Chester Hayvanat Bahçesi’nden çevreciler, bunun tüketicilerin hangi şirketlerin sürdürülebilir palmiye yağı kullandığını belirlemesini kolaylaştıracağını umuyor.

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