Papua Yeni Gine’de görüntülenen denizanası büyük ilgi uyandırdı

Bir dalgıç, Papua Yeni Gine kıyılarında alışılmadık görünümlü bir denizanasının görüntülerini yakalayarak araştırmacıların ilgisini çekti.

Sozcu.com.tr

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Yeni İrlanda eyaletindeki Kavieng’de, Scuba Ventures’ın sahibi Dorian Borcherds tarafından görüntülenen denizanası, görselliğiyle dikkat çekti.

Guardian’da yer alan habere göre, bölgede yirmi yılı aşkın bir süredir dalış yapan Borcherds, denizanalarından yaklaşık üç veya dört tanesini gördüğünü ve karmaşık detaylarıyla suda kararlı bir şekilde hareket ediyor gibi görünmelerine şaşırdığını söyledi.

“Beyinleri yok, bu yüzden bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum” diyen deneyimli dalgıç, görüntüleri Jellyfish uygulamasına yükledi.

UZMANLAR YORUMLADI

Görüntüleri gören Avustralya Deniz Stinger Danışmanlık Hizmetleri’nde denizanası uzmanı olan Dr. Lisa-ann Gershwin, başlangıçta görüntülerin, on yıllar önce Büyük Set Resifi’nde bulunan gizemli bir denizanası (Chirodectes maculatus) olduğunu düşündü, ancak şimdi “muhteşem” yaratığın yeni bir tür olduğuna inanıyor.

Gershwin bulgularından emin olsa da, tür sınıflandırmasına ilişkin makalesi henüz incelemeden geçmedi.

Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nde denizanası konusunda uzmanlaşmış bir deniz ekoloğu olan Profesör Kylie Pitt, bunun yeni bir tür olabileceğini, ancak yalnızca az sayıda görüntüye dayanarak kesin olarak bilmenin mümkün olacağını düşünmediğini söyledi.

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