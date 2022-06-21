Plastiğe alternatif… Yiyeceğe püskürtülüyor ve onu daha uzun süre taze tutuyor

Biyolojik olarak parçalanabilen yeni bir kaplama sayesinde artık plastik kullanmak zorunda kaldığınız günler geçmişte kalmış olabilir.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Rutgers Halk Sağlığı Okulu’ndan araştırmacılar, yiyeceklerin üzerine püskürtülebilen bir kaplama geliştirdiler ve bunun ürünleri yüzde 50 daha uzun süre taze tuttuğunu söylüyorlar.

Daily Mail’de yer alan habere göre, ekip, bitki bazlı kaplamalarının yakında süpermarketlerdeki plastik ambalajların yerini alabileceğini umuyor.

Araştırmada yer alan Philip Demokritou, “Dışarıda bulunan petrol bazlı gıda ambalajlarından kurtulmamız ve onu daha sürdürülebilir, biyolojik olarak parçalanabilen ve toksik olmayan bir şeyle değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk.”

“Geldiğimiz nokta, gıda atıklarından döngüsel bir ekonominin parçası olarak elde edilebilecek biyopolimerleri, gıdaları doğrudan sarabilen akıllı liflere dönüştürmemizi sağlayan ölçeklenebilir bir teknolojidir. Bu, yeni nesil ‘akıllı’ ve ‘yeşil’ gıda ambalajının bir parçası” dedi.

YİYECEK, SU İLE YIKANDIKTAN SONRA TÜKETİLEBİLİR

Paketleme, gıdalarda en bol bulunan karbonhidratlar olan polisakkaritlerden yapılan lifleri kullanıyor. Bu lifler, avokado veya biftek gibi yiyeceklerin üzerine, saç kurutma makinesine benzeyen bir ısıtma cihazıyla ekleniyor.

Lifler; kekik yağı, sitrik asit ve nisin ile bağlanıyor, bozulmaya ve E. coli ve listeria gibi patojenik mikroorganizmalara karşı savaşan doğal olarak oluşan antimikrobiyal bileşenleri içeriyor.

Yemeği yemeye hazır olduğunuzda, kaplama, su ile kolayca yıkanabiliyor ve üç gün içinde toprakta çözünüyor.

Avokado üzerinde yapılan testler sırasında araştırmacılar, kaplamanın meyvenin raf ömrünü yüzde 50 uzatmaya yardımcı olduğunu buldular.

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