Resmi olarak kayıtlara geçti: Dünyanın en pahalı iPhone’unu Türkler alıyor

ABD'li teknoloji ve yazılım şirketi Apple, yeni iPhone serisini önceki gün tanıttı... Vergilerle birlikte 40 bin TL'lere ulaşan akıllı telefon dünyada da gündem oldu. Türk vatandaşları, "iPhone'u en pahalıya alacak" olan insanlar olarak lanse edildi.

Sozcu.com.tr

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Apple ürünleriyle ilgili yayınlar yapan 9to5Mac isimli haber platformu, dünyanın en pahalı iPhone’larının Türkiye’de satıldığını duyurdu.

Ünlü medya kuruluşu araştırma şirketi Nukeni’ye dayandırdığı haberde vergilerle birlikte iPhone’ların en zor erişilebildiği ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

Yıllardır Brezilya’nın “Dünyanın en pahalı iPhone’larını” sattığına dikkat çekilirken, “Her yıl Nukeni, iPhone fiyatlarını Apple’ın resmi sitesindeki verilerle ve ücretlerle karşılaştırarak kıyaslıyor. Fiyatlar yerel kur ve vergilerle değişiklik gösteriyor. İnsanlar listenin başında Brezilya’yı görmeye alışmış olsa da iPhone 14 ile birlikte bu durum değişti. Şu an Türkiye, dünya üzerinde en pahalı iPhone 14’lerin satıldığı yer oldu, en azından resmi rakamlara göre” denildi.

Medya platformu iPhone 14 Pro’nun 128 GB’lık versiyonunu kıyaslarken, bu ürün Türkiye’de 2.193.15 dolara satılırken Brezilya’da ise bu durum 1.823 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu modelin en ucuz olduğu ülkeler ise ABD ve Japonya oldu. Bu ülkelerde iPhone’ların fiyatları 999 dolar ve 1.039 dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Hindistan, Macaristan ve Polonya’da da fiyatların yüksek olduğu belirtildi.

Haberde, Türkiye’deki ekonomik kriz ve enflasyonun en büyük sebepler olduğu kaydedildi