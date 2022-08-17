Reuters yazdı: Türkiye’de akrep zehrini topluyor milyonlarca dolara satıyor

İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'de bir girişimcinin akrep fabrikası kurduğunu ve burada akreplerden elde edilen zehrin toplanarak satıldığını yazdı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters, Şanlıurfa’da akrep üretim tesisi kurarak, akrep zehri toplayan ve daha sonra bunu yurt dışına satan bir girişim ile ilgili kapsamlı bir haber yayınladı.

Bir girişimcinin 2020’de akrep üretim tesisi kurduğunu yazan Reuters, şu an üretim tesisinde yaklaşık 20 bin Androctonus Turkiyensis türü akrep olduğunu aktardı. Haber ajansı, akreplerin zehrinin toplandığını ve bunun daha sonra tıp alanında kullanıldığını duyurdu.

İğne ile ufak zehir damlacıklarının toplandığı belirtilirken bir akrepten iki miligramlık zehir elde edildiği belirtildi. 300-400 akrepten bir gramlık zehir toplandığını belirten yetkililer 1 litrelik zehrin fiyatının ise 10 milyon dolara ulaşabildiğini aktardı.

Zehrin Fransa, İngiltere, Almanya ve İsviçre’ye gönderildiğini belirten yetkililer kozmetik, ağrı kesici ve antibiyotik üretiminde bunların kullanıldığını da dile getirdi.

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