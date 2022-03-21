Abone Ol

Rus mahkemesi, Facebook ve Instagram’ı yasakladı

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rus mahkemesi Meta Platforms Inc.'i aşırılıkçı bulduktan sonra ülkede Facebook ve Instagram'ı yasakladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rus mahkemesi, Facebook ve Instagram’ı yasakladı

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken dijital dünyada da ayrı bir savaş vermeye devam ediyor.

Rusya, ülkede sosyal medya platformlarının faaliyetleri ile ilgili kısıtlama ve engellemeleri sık sık gündeme getirirken bugün yeni bir karar daha geldi.

Meta, Ukrayna’daki sosyal medya kullanıcılarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve Moskova’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya gönderdiği askerlere karşı şiddeti teşvik eden mesajlar göndermesine izin vereceğini söyledikten sonra Rusya, Facebook’u Rus medyasına erişimi kısıtladığı için yasakladı.

Meta, Putin konusunda geri adım attı İlginizi Çekebilir Meta, Putin konusunda geri adım attı Rusya, Facebook'un ardından Instagram'ı da kısıtladı İlginizi Çekebilir Rusya, Facebook'un ardından Instagram'ı da kısıtladı Rusya-Ukrayna savaşında sosyal medyadan birbiri ardına yasak İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşında sosyal medyadan birbiri ardına yasak
darbe Facebook Google Haber Instagram meta Moskova Ölüm Putin Rusya sosyal medya Teknoloji Twitter Ukrayna Vladimir Putin