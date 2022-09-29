Rusya, yaptırımlardan sonra kendi uçaklarını yapmaya başlıyor

Rusya, yaptırımlar sonrası uçak ithalatının çökmesi nedeniyle 2030 yılına kadar yerel parçalar kullanarak 1000 uçak yapmayı planlıyor.

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Rusya ve Ukrayna savaşıyla beraber, Rusya’ya yönelik yaptırımlar her geçen gün daha da artıyor. Bu da teknoloji ithalatına dayanan Rusya için yeni bir sorunu gündeme getiriyor ve özellikle de uçak ithalatındaki problemlere dikkat çekiyor.

Ancak ülke bu sorunu çözmek için yerel kaynaklara yönelmeye karar vermiş görünüyor.

Devlete ait olan, mühendislik ve savunma alanında faaliyet gösteren Rostec, Reuters’a verdiği demeçte, Rusya’nın yerel olarak üretilen parçalar kullanarak 2030 yılına kadar 1000 uçak üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Rostec, ithal parçaların yerel olanlarla değiştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Rostec yaptığı açıklamada, “Bu yıldan itibaren Batı ülkeleriyle uluslararası işbirliğine güvenmiyoruz. Yabancı uçaklar filodan çıkacak. Bu sürecin geri döndürülemez olduğuna, Boeing ve Airbus uçaklarının Rusya’ya asla teslim edilmeyeceğine inanıyoruz” dedi.

“DÜNYA İLERLEYECEK, RUSYA İKİNCİ SINIF TEKNOLOJİ KULLANACAK”

Rostec’in yerel ürünlerle üretime devam etme iyimserliği, eski bir üst düzey maliye bakanlığı ve merkez bankası yetkilisi olan Oleg Vyugin’in geçen hafta Reuters’a yaptığı açıklamalarla tezatlık oluşturuyor.

Vyugin verdiği demeçte şunları söylemişti: “Dünya ilerleyecek, ancak Rusya sadece ikinci sınıf teknolojiyi kullanacak ve dünyada zaten var olanı yeniden yaratmak için büyük kaynaklar harcayacak, ithal edilemeyecek.”

Rusya, Batı’dan ithal edilen ürünleri yaptırım uygulamayan ülkelerden gelenleri alarak ya da yerel kaynaklarla sağlamaya çalıştı. Ancak Brüksel merkezli bir düşünce kuruluşu olan Bruegel’deki analistler başarının sınırlı olduğunu yazdı.

Analistler, “Yüksek teknoloji ürünleri birçok ülkeden alınan girdiler kullanılarak geliştiriliyor, ancak bunların çok azı Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen girdiler olmadan çalışabilir. Sonuç olarak, tek bir ekonomi, küresel ağın yeteneklerini çoğaltamaz.”

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