Abone Ol

Rusya’dan TikTok ve Twitch’e toplam 7 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’dan TikTok ve Twitch’e toplam 7 milyon ruble ceza

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova’da bulunan Taganskiy Mahkemesi’nde görüldü.

Rusya’da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok’a 3 milyon ruble, Twitch’e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok’un “geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası” ve Twitch’in ise Rusya’nın Ukrayna’daki “özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi” içeren içeriklere yer verdiği belirtildi. (AA)

Gençlerin gizliliğini koruyamayan TikTok'a 27 milyon dolarlık para cezası İlginizi Çekebilir Gençlerin gizliliğini koruyamayan TikTok'a 27 milyon dolarlık para cezası Kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edilen TikTok'tan açıklama İlginizi Çekebilir Kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edilen TikTok'tan açıklama TikTok, her tuş hareketini takip ediyor İlginizi Çekebilir TikTok, her tuş hareketini takip ediyor