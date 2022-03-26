Saatler ileriye alındı mı? Yaz saati uygulaması var mı?

Yaz saati uygulaması kapsamında 27 Mart günü saat 03:00'te saatleri ileri alınıyor ancak Türkiye'de yaz saati uygulaması sürekli hale getirildiği için saatler ileri alınmayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde saatler bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması 30 Ekim 2022 Pazar günü itibariyle saatlerin geriye alınmasıyla sona erecek.

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Yaz saati uygulaması kapsamında ülkelerde 27 Mart Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak. Fakat, Türkiye bu hareketliliğin dışında kalıyor. Zira Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz uygulaması sürekli hale getirilmişti.

TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler ileri alınmayacak.

KUZEY KIBRIS’TA SAATLER İLERİ ALINACAK

Kuzey Kıbrıs’ta 27 Mart 2022 Pazar günü saat 03.00’te saatler bir saat ileri alınacak.

YAZ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.

ABD'DE DE YAZ SAATİ UYGULAMASI KALICI OLABİLİR

ABD Senatosu, öğleden sonraların uzamasını ve ekonomik faaliyetlerin artmasını isteyenlerin desteklediği bir adım atarak dün yaz saati uygulamasını 2023'ten itibaren kalıcı yapacak yasayı geçirdi. ABD'de bu adımla beraber artık yılda iki kere saat değişikliğine gidilmeyecek. Senato, yasayı oybirliğiyle geçirip onaylaması için Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Temsilciler Meclisi'nin ardından yasanın uygulamaya geçmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın da onaylaması gerekiyor. Beyaz Saray, Biden'ın yasayı destekleyip desteklemediğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.