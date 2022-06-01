Sanatçı robot, Kraliçe Elizabeth’in portresini yaptı

Birçok kişi Kraliçe II. Elizabeth'in resmini yapıyor ya da fotoğrafını çekiyor. Ancak bu defa Kraliçeyi özel bir isim resmetti. İnsansı robot Ai-Da, Kraliçe'nin Platin Jübile'si onuruna bir resim yaptı.

Sozcu.com.tr

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Ai-Da, dünyanın ilk hipergerçekçi robot sanatçısı ve şimdiden bir dizi sanat eseri oluşturdu. Görünüş ve isim olarak 18. yüzyıl matematikçisi Ada Lovelace’dan ilham alan yapay zekâlı insansı robot; gözlerindeki kamera ve mikroçip aracılığıyla görüntüleri algılayabiliyor ve ardından robotik eliyle sanat malzemelerini bir araya getirerek yeni eserler oluşturuyor.

Ai-Da, hizmetinin 70. yılını kutlayan Kraliçe’nin Platin Jübile’si onuruna hükümdarın renkli bir resmini yaptı. Eserle, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki yılları boyunca teknolojinin gelişimi yansıtmak amaçlandı. BBC’nin haberine göre, Ai-Da’nın Algoritma Kraliçesi başlıklı portresi, Kraliçe’nin çok boyutlu bir tasvirini oluşturmak için hazırlandı.

Cornwall’da Engineered Arts ve uluslararası uzmanlar tarafından geliştirilmeden önce çağdaş sanat uzmanı Aidan Meller tarafından Oxford’da kavramsallaştırılan robot, aynı zamanda konuşmalar yapmak üzere eğitildi. Ai-Da, ayrıca eserini sergilerken, dil becerilerinden yararlandı ve şunları söyledi: “Kraliçe Majestelerine özverisi ve bu kadar çok insana verdiği hizmet için teşekkür etmek istiyorum. Kamu hizmetine tamamen bağlı, olağanüstü, cesur bir kadın. Bence o harika bir insan.”

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